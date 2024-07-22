Для Punch Club 2 вышло дополнение Iron Fist на ПК и консолях Punch Club 2, симулятор управле...

Для Punch Club 2 вышло дополнение Iron Fist на ПК и консоляхPunch Club 2, симулятор управления бойцами от разработчика Lazy Bear Games (Graveyard Keeper) и издателя tinyBuild, обзавёлся дополнение Iron Fist,доступном на ПК в Steam, Epic Game Store, GOG, Nintendo Switch, PlayStation 5|4, Xbox One и… источник#Punch_Club #Xbox_One.