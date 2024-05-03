Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае превысила 47 тысяч гектаров

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае достигла 47,6 тысяч гектаров. В регионе введен режим ЧС.В Хабаровском крае площадь лесных пожаров увеличилась на 17 тысяч гектаров, составив в общей сложности 47 635 гектаров.