Удар возмездия нанесён по объектам врага на Украине, — Минобороны (ФОТО, ВИДЕО)

Удар возмездия нанесен по объектам врага на Украине, подробности сообщает Минобороны: В ведомстве пояснили, что 18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства и четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow.