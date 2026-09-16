Радимов о «Краснодаре»: «Нужна «десятка» – без Сперцяна и Кривцова все рухнуло. С Жубалом защита стала гораздо слабее»

Владислав Радимов рассказал, какие позиции в « Краснодаре » нуждаются в укреплении. «Не мне советовать Мусаеву, но в любом случае для его схемы, для его игры нужен десятый номер под нападающими, который будет все связывать.
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