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Эксперт «Новой Формации» Алексей Сергеев: цифровые платформы становятся новым каналом развития логистики

Эксперт «Новой Формации» Алексей Сергеев: цифровые платформы становятся новым каналом развития логистики

Геосервис 2ГИС запустил возможность отправки посылок непосредственно из приложения. Пользователи получили возможность оформлять доставку через логистических партнеров сервиса без перехода на отдельные площадки.

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