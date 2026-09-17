Эксперт «Новой Формации» Алексей Сергеев: цифровые платформы становятся новым каналом развития логистики

Геосервис 2ГИС запустил возможность отправки посылок непосредственно из приложения. Пользователи получили возможность оформлять доставку через логистических партнеров сервиса без перехода на отдельные площадки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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