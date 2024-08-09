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43-летняя Алессандра Амбросио восхитила фанатов фигурой в пестром купальнике

43-летняя Алессандра Амбросио восхитила фанатов фигурой в пестром купальнике

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио показала фигуру в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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