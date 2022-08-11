Расчеты реактивные системы залпового огня «Град» Центрального военного округа нанесли удар по позициям и складам ВСУ

Расчеты реактивные системы залпового огня «Град» Центрального военного округа нанесли удар по позициям и складам ВСУ

В ходе ракетного удара был уничтожен укрепленный склад, позиция средств РЭБ и 5 машин подвоза боеприпасов.

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