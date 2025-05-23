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Гру, Козлов и Никитин – номинанты на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ

КХЛ представила номинантов на приз лучшему тренеру по итогам сезона-2024/25.  На приз претендуют Бенуа Гру («Трактор»), Вячеслав Козлов («Салават Юлаев») и Игорь Никитин («Локомотив»).

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