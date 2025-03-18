Фонд развития креативной индустрии создадут в Казахстане

На заседании правительства министр культуры и информации Аида Балаева рассказала, что в Казахстане с участием ведущих творческих и образовательных организаций планируется создать Фонд развития креативной индустрии, передает inAktau.
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