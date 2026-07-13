Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Где теперь прифронтовая полоса России?

Где теперь прифронтовая полоса России?

Сначала определимся в терминах. Что такое прифронтовой регион РФ? Разве только Донбасс, несчастная Херсонщина, Ленобласть или Крымский полуостров, который атакуют буквально каждую ночь? Речь даже не о Белгороде, Брянщине и с огромным трудом освобожденной курской Судже.

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