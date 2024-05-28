В России к 2035 году распланируют, как сократить различия регионов по уровню жизни

В Совфеде делают все возможное, чтобы везде были одинаковые условия для реализации гражданами своих возможностей Одной из главных задач концепции Стратегии пространственного развития РФ должно стать выравнивание уровня жизни в российских регионах, пишет "Парламентская газета".
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