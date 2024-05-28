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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России к 2035 году распланируют, как сократить различия регионов по уровню жизни

В России к 2035 году распланируют, как сократить различия регионов по уровню жизни

В Совфеде делают все возможное, чтобы везде были одинаковые условия для реализации гражданами своих возможностей Одной из главных задач концепции Стратегии пространственного развития РФ должно стать выравнивание уровня жизни в российских регионах, пишет "Парламентская газета".

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Комментарии
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NN
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Готовимся. Выберут самый нищий регион и сравняют с ним цены и зарплаты в остальных. Вот средненько нищенько будут жить все, за исключение небожителей и москвичей: они продолжат жировать. Не подтянут , например, Тверь к Москве по уровню доходов всех групп граждан, а сделают так, чтоб хватало только на ЖКХ.
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