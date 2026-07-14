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warontherocks

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NATO’s Unity on Paper and Fractures Beneath the Surface

NATO’s Unity on Paper and Fractures Beneath the Surface

On July 7-8, NATO held its 36th official summit in Ankara, Turkey. There were several consequential topics to discuss at this year’s meeting, chief among them the wars in Ukraine and Iran and the uncertain future of European defense and security.

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