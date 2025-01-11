Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пилот назвал цивилизованным подходом перевозку детей рядом с родителем

Пилот назвал цивилизованным подходом перевозку детей рядом с родителем

Заслуженный пилот Российской Федерации Юрий Сытник приветствовал решение Минтранса РФ, согласно которому авиакомпаниям будет запрещено рассаживать детей до 12 лет и их родителей по разным местам в салоне самолета.

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Комментарии
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Андрей
пусть сразу покупают билеты рядом.
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