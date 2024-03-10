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  • Игорь Овчаренко
    А если стаж 60 лет,то как?Увеличить пенсию ...
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День сотрудников частных охранных агентств в России отмечается 11 марта 2024 года

День сотрудников частных охранных агентств в России отмечается 11 марта 2024 года

День сотрудников частных охранных агентств в России отмечается 11 марта 2024 года Виктория ХаржевскаяКаждый год в Российской Федерации 11 марта отмечается профессиональный праздник «День охранника» или «День сотрудников частных охранных агентств», учрежденный с целью подчеркнуть важность и эффективность работы охранной структуры в обеспечении безопасности на улицах, предприятиях, торгово-развлекательных центрах и других учреждениях.

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