День сотрудников частных охранных агентств в России отмечается 11 марта 2024 года Виктория ХаржевскаяКаждый год в Российской Федерации 11 марта отмечается профессиональный праздник «День охранника» или «День сотрудников частных охранных агентств», учрежденный с целью подчеркнуть важность и эффективность работы охранной структуры в обеспечении безопасности на улицах, предприятиях, торгово-развлекательных центрах и других учреждениях.