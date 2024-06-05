В посольствах НАТО забегали. Путин предупредил 14 стран Североатлантического альянса о неминуемом ответе

Александр Симаков

А пиндосы и недобриты умнее, чем о них говорил Задорнов. Они НЕ РАЗРЕШАЮТ украинцам наносить удары по территории России своим оружием. Зато активно подталкивают к этому европейцев, которые "ну очень тупые". 😀 В итоге огребут все, в том числе и "центры принятия решений", которые находятся в США и Великобритании. А их Путин уже давно предупредил, повторяться нет необходимости.