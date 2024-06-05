Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В посольствах НАТО забегали. Путин предупредил 14 стран Североатлантического альянса о неминуемом ответе

В посольствах НАТО забегали. Путин предупредил 14 стран Североатлантического альянса о неминуемом ответе

Интересные они, всё-таки, люди. Сначала делают всё, чтобы доказать, что являются откровенными врагами нашей Родины, а потом с криками "нас то за что?!" как тараканы разбегаются по углам и рисуют из России образ мирового агрессора.

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Комментарии
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Владимир Вечтомов
А что,пиндосов и недобритов это не касается?🤧
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12 час.
Людмила Фирстова
Всех касается
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12 час.
Александр Симаков
А пиндосы и недобриты умнее, чем о них говорил Задорнов. Они НЕ РАЗРЕШАЮТ украинцам наносить удары по территории России  своим оружием.  Зато активно подталкивают к этому европейцев, которые &quot;ну очень тупые&quot;.  😀 В итоге огребут все, в том числе и &quot;центры принятия решений&quot;, которые находятся в США и Великобритании.  А их Путин уже давно предупредил, повторяться нет необходимости.
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9 час.

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