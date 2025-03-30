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Политика как она есть

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Россиянам назвали срок отключения отопления

Россиянам назвали срок отключения отопления

В соответствии с нормами, отопление могут отключать, если в течение пяти дней среднесуточная температура была выше восьми градусов тепла, рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

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