Этап восстановления российской экономики завершен – заявил президент России Владимир Путин и добавил, что огромная страна, как бы не хотелось это признавать ребятам из Вашингтона или Брюсселя - выдержала санкционное давление.
Доигрались бюргеры: Российская экономика пережила санкции, а немецкая нет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА "ПЕРЕЖИЛА" С ДЕФИЦИТОМ БЮДЖЕТА В 3,5 ТРЛН. РУБ. И БЕНЗИН ПОДОРОЖАЛ НА 10%. А ЖУЛИКИ ГОНЯТ НЕФТЕПРОДУКТЫ ЗА ГРАНИЦУ И НАЖИВАЮТСЯ НА ЭТОМ. НА ВСЕХ ФРОНТАХ ДЫРЫ И ОТВЕТСТВЕННЫХ НЕТ, ДАЖЕ НЕ НАЗНАЧАЮТ "ОТВЕТСТВЕННЫМИ" НИКОГО, ЗНАЧИТ ТАК И НИКАК ПО ДРУГОМУ "РУКОВОДЯТ" СТРАНОЙ!
Ответить
18 час.
Юрий Золотарев
"Терпение и труд - ВСЁ перетрут!" - классика!
Ответить
18 час.
Юрий Золотарев
Отольются слезьми вам ваши "Лео-Пёрды"!
Ответить
18 час.
Свежие комментарии