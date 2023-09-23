Доигрались бюргеры: Российская экономика пережила санкции, а немецкая нет

Владимир Соловьев

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА "ПЕРЕЖИЛА" С ДЕФИЦИТОМ БЮДЖЕТА В 3,5 ТРЛН. РУБ. И БЕНЗИН ПОДОРОЖАЛ НА 10%. А ЖУЛИКИ ГОНЯТ НЕФТЕПРОДУКТЫ ЗА ГРАНИЦУ И НАЖИВАЮТСЯ НА ЭТОМ. НА ВСЕХ ФРОНТАХ ДЫРЫ И ОТВЕТСТВЕННЫХ НЕТ, ДАЖЕ НЕ НАЗНАЧАЮТ "ОТВЕТСТВЕННЫМИ" НИКОГО, ЗНАЧИТ ТАК И НИКАК ПО ДРУГОМУ "РУКОВОДЯТ" СТРАНОЙ!