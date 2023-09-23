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Доигрались бюргеры: Российская экономика пережила санкции, а немецкая нет

Доигрались бюргеры: Российская экономика пережила санкции, а немецкая нет

Этап восстановления российской экономики завершен – заявил президент России Владимир Путин и добавил, что огромная страна, как бы не хотелось это признавать ребятам из Вашингтона или Брюсселя - выдержала санкционное давление.

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Владимир Соловьев
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА &quot;ПЕРЕЖИЛА&quot; С ДЕФИЦИТОМ БЮДЖЕТА В 3,5 ТРЛН. РУБ. И БЕНЗИН ПОДОРОЖАЛ НА 10%. А ЖУЛИКИ ГОНЯТ НЕФТЕПРОДУКТЫ ЗА ГРАНИЦУ И НАЖИВАЮТСЯ НА ЭТОМ. НА ВСЕХ ФРОНТАХ ДЫРЫ И ОТВЕТСТВЕННЫХ НЕТ, ДАЖЕ НЕ НАЗНАЧАЮТ &quot;ОТВЕТСТВЕННЫМИ&quot; НИКОГО, ЗНАЧИТ ТАК И НИКАК ПО ДРУГОМУ &quot;РУКОВОДЯТ&quot; СТРАНОЙ!
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