Хабаровская пенсионерка ушла за грибами и потерялась в лесу

Вечером 27 августа, около 21 часа, в поисково-спасательный отряд (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о пропаже 74-летней женщины, которая заблудилась при сборе грибов в районе села Восход Хабаровского района.
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