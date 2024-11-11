F-35 против Су-35 – это реальная реальность! Стали известны некоторые детали сделки России и Ирана по Су-35.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
F-35 против Су-35 – это реальная реальность! Стали известны некоторые детали сделки России и Ирана по Су-35.
Свежие комментарии