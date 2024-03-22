Пугачёвой, Галкину*, Макаревичу* предложена «моральная амнистия»

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Иван

Депутат Иван Сухарев, сообщает RT, что "По мнению парламентария, представители шоу-бизнеса, которые желают вернуться, могли бы получить «моральную амнистию».Пардон за извинение. А на кой хрен и кому и зачем и почему... это надо? Целая плеяда молодых тлантов везде и кругом,- да, блин, оглянитесь,- это же повсеместно. По всем направлениям искусства!. Речь здесь идёт об оголтелых принципиальных ненавистниках, не прекрашчающих вонять опять и опять. Зачем они нужны, что делать в РФ, когда душа и мысли их тама, а вопрос стоит только о заработке, не более того ни на йоту. Так что, пора забыть об уже "вырезаном" (уже! и давно, вроде бы), и следовать, как у Винокура, в эпизоде с Александровым, у хирурга: "ОтрЭжим, всио отрэжЭм". Вот же оно и решение. ЗачЭЭм делать реанимацию??? Где и кому польза, кроме их самих?... Иван Ше.