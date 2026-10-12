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Спикер парламента Чехии заявил, что нужно убедить ЕС в переговорах с Россией

Спикер парламента Чехии заявил, что нужно убедить ЕС в переговорах с Россией

Спикер парламента Чехии Томио Окамура заявил, что на предстоящем саммите Евросоюза нужно убедить объединение в необходимости переговоров с Россией о мирном урегулировании на Украине.

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