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Мошенники выставляют на продажу на черном рынке не менее 5 компаний в день

Мошенники выставляют на продажу на черном рынке не менее 5 компаний в день

В ГК "Солар" сообщили о росте числа компаний, которые продаются на черном рынке. По данным экспертов центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, за прошедший год было обнаружено более 1844 российских компаний, которые были выставлены на продажу в теневом сегменте интернета для нелегальной деятельности.

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