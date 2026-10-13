Apple выходит на рынок умного дома с камерами на базе ИИ, умным замком и термостатом. Партнерами стали LG и Schneider Electric

LG подготовила для Apple целую линейку камер Apple представила Home Collection — линейку аксессуаров для умного дома, разработанную совместно с LG Electronics и Schneider Electric.
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