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США поджигают Африку

США поджигают Африку

США поджигают АфрикуСитуация на африканском континенте драматична.В Кении – попытка очередной «оранжевой революции» (https://t.

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Комментарии
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sss
хоть бы сша от нас отвлеклось....
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20 час.
Caltar
&quot;Музыкантам&quot; будет с кем в Африке поиграть,так как остальные только &quot;слова поддержки и возмущения&quot; могут сказать,на деле и пальцем против пиндосов не шевельнут.
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20 час.
Александр Денисов
Музыканты сейчас на простое, могут и Африку спасти...
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14 час.

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