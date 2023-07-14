США поджигают АфрикуСитуация на африканском континенте драматична.В Кении – попытка очередной «оранжевой революции» (https://t.
США поджигают Африку
Комментарии
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sss
хоть бы сша от нас отвлеклось....
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20 час.
Caltar
"Музыкантам" будет с кем в Африке поиграть,так как остальные только "слова поддержки и возмущения" могут сказать,на деле и пальцем против пиндосов не шевельнут.
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20 час.
Александр Денисов
Музыканты сейчас на простое, могут и Африку спасти...
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14 час.
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