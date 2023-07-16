Оправдана ли помощь внебрачному ребёнку ?

Майя Maja

А при чем тут "аленизм"? Тут такой отчет предоставил папаня, как будто мы из органов опеки все тут сидим))) Вкладывается в ребенка, ну и молодец. А вот бывшую любовницу мог бы и присмерить как-то. Он же ( судя по его доходам) акула бизнеса?)) Должен уметь договариваться и уметь уйти без потерь от шантажа и манипуляций. А то как же он столько лет держался в"жестком мире" бизнеса?)) Что-то мне подсказывает что он все же урывками продолжает интимные отношения с этой мамашей его доченьки))