ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Оправдана ли помощь внебрачному ребёнку ?

Оправдана ли помощь внебрачному ребёнку ?

Сейчас очень популярна тема т.н. «аленей» и у меня возник этот вопрос У меня был один официальный брак (более 10 лет) и от этого брака есть дочь.

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Комментарии
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Элина Морозова
Если ребенок биологически родной, то не важно законный он или  внебрачный.
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7 час.
Майя Maja
А при чем тут &quot;аленизм&quot;? Тут такой отчет предоставил папаня, как будто мы из органов опеки все тут сидим))) Вкладывается в ребенка, ну и молодец. А вот бывшую любовницу мог бы и присмерить как-то. Он же ( судя по его доходам) акула бизнеса?)) Должен уметь договариваться и уметь уйти без потерь от шантажа и манипуляций. А то как же он столько лет держался в&quot;жестком мире&quot; бизнеса?)) Что-то мне подсказывает что он все же урывками продолжает интимные отношения с этой мамашей его доченьки))
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6 час.

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