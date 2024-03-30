Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Шесть человек погибли при взрыве автомобиля на севере Сирии

Шесть человек погибли при взрыве автомобиля на севере Сирии

Взрыв автомобиля произошел в приграничном с Турцией сирийском городе Аазаз, в результате которого шесть человек погибли, еще 20 получили ранения различной степени тяжести, передает агентство Reuters со ссылкой на местных жителей.

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