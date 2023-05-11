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Губернатор Брянской области: Украинский беспилотник атаковал административное здание в Стародубе

Губернатор Брянской области: Украинский беспилотник атаковал административное здание в Стародубе

Беспилотный летательный аппарат совершил атаку на административное здание в городе Стародуб в Брянской области, расположенном в 60 км от российско-украинской границы.

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