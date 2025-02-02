В Турции спущен на воду крупнейший в мире грузовой парусник: 136-метровое парусное судно готово бросить вызов выбросам CO2

31 января в Турции состоялся спуск на воду самого длинного в мире грузового судна с ветряным приводом, что открывает многообещающий путь к значительному сокращению выбросов углерода в сфере торгового мореплавания.
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