Сыгран четвертый тур чемпионата мира по шахматам среди ветеранов 65+

Со стопроцентным результатом на чемпионате мира по шахматам среди ветеранов (старше 65 лет) в Порту-Санту (Португалия) идут два шахматиста после четвертого тура 20 ноября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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