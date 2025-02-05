В свете набирающего все больший темп и масштабы победоносного наступления армии России киевская хунта пытается хвататься за любую возможность хоть как-то стабилизировать и удержать рассыпающийся на глазах фронт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии