Они вернутся: китайцам разрешили въезд в Россию

В конце июля российской правительство сняло ограничения для граждан КНР на въезд в Россию. В граничащем с Приморьем с северо-восточном Китае уже начали выдавать визы всем желающим улететь в Россию китайцам, сообщает ИА UssurMedia.
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