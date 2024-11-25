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В Ростовской области задержали замгубернатора и замминистра транспорта

В Ростовской области задержали замгубернатора и замминистра транспорта

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ростовской области заместителя губернатора — министра транспорта региона Виталия Кушнарева и заместителя министра транспорта Дмитрия Мамелко, само министерство работает в штатном режиме, сообщил журналистам замминистра информационной политики области Сергей Тюрин.

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