В Ростовской области задержали замгубернатора и замминистра транспорта

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ростовской области заместителя губернатора — министра транспорта региона Виталия Кушнарева и заместителя министра транспорта Дмитрия Мамелко, само министерство работает в штатном режиме, сообщил журналистам замминистра информационной политики области Сергей Тюрин.
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