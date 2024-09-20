20 сентября в Самаре испортится погода

Синоптики приволжского УГМС предупредили о желтом уровне погодной опасности 20 сентября 2024 года.В пятницу утром, 20 сентября, в Самарской области ожидается гроза и ливень, что привело к объявлению желтого уровня погодной опасности синоптиками.
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