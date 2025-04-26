В России предложили ввести ограничения на парковку электросамокатов

Минтранс предлагает запретить стоянку самокатов на тротуаре и в нескольких других местах. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона, передает РИА Новости.
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