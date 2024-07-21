Евгений Копатько: Украинцы боятся честно говорить о переговорах с Россией

Согласно опросу Центра Разумкова, проведенного по заказу издания «Зеркало недели», значительная доля респондентов (44%) выступила за начало диалога с Россией, в то же время большинство не поддержало условия России для окончания боевых действий.
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