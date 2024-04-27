Губернатор Артюхов в интервью ТАСС обозначил планы для Ямала

Грядущий год в ЯНАО планируют посвятить героям. В год 80-летия со Дня Победы в округе будут чествовать ветеранов Великой Отечественной войны, нынешних защитников Отечества и отдадут дань уважения ямальским первопроходцам, внесшим огромный вклад в развитие региона.