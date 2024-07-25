https://www.rulit.me/books/besedy-s-bogom-neobychnyj-dialog-. Нил Дональд Уолш Беседы с Богом Книга 1 Благодарности Во-первых (и, в-последних, а точнее говоря — всегда), я хочу поблагодарить Источник всего, что есть в этой книге; Источник всего, из чего состоит жизнь, и самой жизни.