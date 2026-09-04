РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

356 подписчиков

3 сентября уральцев позвали голосовать за ЛДПР голосом Шуфутинского

3 сентября уральцев позвали голосовать за ЛДПР голосом Шуфутинского

Известный хит про 3 сентября засветился в предвыборной агитации ЛДПР в Свердловской области. Сообщество «Однозначно!» в соцсети «ВКонтакте» разместило клип, в котором пенсионерке 3 сентября звонят по телефону и голосом Михаила Шуфутинского напоминают, что ЛДПР находится под третьим номером в бюллетене для голосования за кандидатов в депутаты заксобрания.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым