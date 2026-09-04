3 сентября уральцев позвали голосовать за ЛДПР голосом Шуфутинского

Известный хит про 3 сентября засветился в предвыборной агитации ЛДПР в Свердловской области. Сообщество «Однозначно!» в соцсети «ВКонтакте» разместило клип, в котором пенсионерке 3 сентября звонят по телефону и голосом Михаила Шуфутинского напоминают, что ЛДПР находится под третьим номером в бюллетене для голосования за кандидатов в депутаты заксобрания.
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