3 сентября уральцев позвали голосовать за ЛДПР голосом Шуфутинского

Известный хит про 3 сентября засветился в предвыборной агитации ЛДПР в Свердловской области. Сообщество «Однозначно!» в соцсети «ВКонтакте» разместило клип, в котором пенсионерке 3 сентября звонят по телефону и голосом Михаила Шуфутинского напоминают, что ЛДПР находится под третьим номером в бюллетене для голосования за кандидатов в депутаты заксобрания.