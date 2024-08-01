Прибавка к пенсии и новые правила начисления детских пособий: какие изменения в законодательстве ждут россиян в августе

С августа в России изменится порядок начисления единой выплаты родителям на детей до 17 лет. Кроме того, для ряда граждан увеличится размер пенсии, а пожилым людям, которым в июле исполнилось 80 лет, в два раза поднимут надбавку к страховой выплате.