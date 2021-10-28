«Перемога!» Скифское золото не вернется в Крым

Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть крымские драгоценности Украине Анна Седова На фото: экспонат выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» из собрания крымских музеев в археологическом музее Алларда Пирсона (Фото: AP/ ТАСС) Материал комментируют: Дмитрий Лабин Сергей Савостьянов Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота, которая была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в Нидерланды незадолго до вхождения республики в состав Российской Федерации, должна быть возвращена Украине.