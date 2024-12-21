Нам дали 75 суток? Тревожные новости о наших базах в Сирии. Кругом враги и провокацияВот это - нынешняя карта со спутника военно-морской базы в Сирии.
Наши базы в Сирии
Комментарии
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Стефания Новак
Эрдоган предатель. Я не хочу ничего сказать плохого о России, но это вторая ошибка, доверять Эрдогану. А первая , что мы отошли от Киева в начале СВО. Поверили западу . Эти две ошибки повлекли престижу нашей России. Может хватит быть "лопухами" м перестать быть наивными и доверчивыми. Но как говорят , не ошибается тот, кто ничего не делает.
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18 час.
вд
валерий двойнишников
30 -ть лет ошибаемся!
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15 час.
Николай Першин
Асад в обмен на базы
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14 час.
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