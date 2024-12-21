Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 291 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Не харал как наши чиновники Родную мать могут продать я имею в виду родинуВ Вологде сегодня...
  • kraft54
    да чёрт с ними,с этими чухонцами,никто в мире даже не заметит,что их уже нет.«Правительство — ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вся проблема в России от законодательства. Тебе пригрозили? Да. Но тебя не убили? Нет? Приходи когда убьют. А что нам...Преступная сущнос...

Наши базы в Сирии

Наши базы в Сирии

Нам дали 75 суток? Тревожные новости о наших базах в Сирии. Кругом враги и провокацияВот это - нынешняя карта со спутника военно-морской базы в Сирии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стефания Новак
Эрдоган предатель. Я не хочу ничего сказать плохого о России, но это вторая ошибка, доверять Эрдогану. А первая , что мы отошли от Киева в начале СВО. Поверили западу . Эти две ошибки повлекли престижу нашей России. Может хватит быть &quot;лопухами&quot; м перестать быть наивными и доверчивыми. Но как говорят , не ошибается тот, кто ничего не делает.
Ответить
18 час.
вд
валерий двойнишников
30 -ть лет ошибаемся!
Ответить
15 час.
Николай Першин
Асад в обмен на базы
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх