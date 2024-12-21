Наши базы в Сирии

Стефания Новак

Эрдоган предатель. Я не хочу ничего сказать плохого о России, но это вторая ошибка, доверять Эрдогану. А первая , что мы отошли от Киева в начале СВО. Поверили западу . Эти две ошибки повлекли престижу нашей России. Может хватит быть "лопухами" м перестать быть наивными и доверчивыми. Но как говорят , не ошибается тот, кто ничего не делает.