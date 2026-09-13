Дома в Украине резко подорожали: где цены взлетели на треть и сколько теперь стоит частный дом

Рынок частных домов в Украине в 2026 году неожиданно оживился. Покупатели все чаще рассматривают не квартиры, а отдельные дома — прежде всего из-за возможности иметь автономное отопление, собственный двор, запас воды и большую независимость от перебоев с электроэнергией.