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Прораб Днепропетровщины

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Дома в Украине резко подорожали: где цены взлетели на треть и сколько теперь стоит частный дом

Дома в Украине резко подорожали: где цены взлетели на треть и сколько теперь стоит частный дом

Рынок частных домов в Украине в 2026 году неожиданно оживился. Покупатели все чаще рассматривают не квартиры, а отдельные дома — прежде всего из-за возможности иметь автономное отопление, собственный двор, запас воды и большую независимость от перебоев с электроэнергией.

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