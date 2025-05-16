Юрист рассказал о способе избежать негативных последствий при покупке недвижимости

Среди распространенных рисков в сфере оборота недвижимости — «двойные продажи», банкротство продавцов, продажа движимости в качестве недвижимости; продажа несобственником, отчуждение с «прописанными» жильцами; сделки, разъединяющие права на земельный участок и постройки на нем.