Юрист рассказал о способе избежать негативных последствий при покупке недвижимости

Среди распространенных рисков в сфере оборота недвижимости — «двойные продажи», банкротство продавцов, продажа движимости в качестве недвижимости; продажа несобственником, отчуждение с «прописанными» жильцами; сделки, разъединяющие права на земельный участок и постройки на нем.
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