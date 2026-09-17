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Александр Бельский заявил о скором введении запрета на продажу вейпов в Петербурге

С 1 марта 2027 года в Санкт-Петербурге могут полностью запретить продажу вейпов. Это стало возможным после того, как президент РФ подписал закон, предоставляющий субъектам право вводить полные запреты на розничную продажу подобных товаров.

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