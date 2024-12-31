Врач назвала самый вредный продукт на новогоднем столе

Гастроэнтеролог Кашух: алкоголь — самый вредный продукт на новогоднем столе Среди однозначно вредных продуктов на новогоднем столе можно назвать лишь алкоголь, заявила гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
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