Юрий Ильинов

Анатолий Собчак в интервью 1992 года: теперь мы видим, какая «независимость» нужна Украине О том, во что Украина может превратиться, обретя свою независимость, еще в 1992 году в ходе своего интервью предупреждал мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Он напомнил, что, будучи одним из инициаторов создания СНГ, украинские власти использовали идею содружества лишь для получения передышки, которая позволит им создать собственную армию. И вот уже в 1992 году в Киеве начали звучать заявления о намерении построить вооруженные силы численностью в 400 тысяч человек. При этом, со слов Собчака, ему непонятно, почему граждане из Казахстана, Беларуси и других бывших республик СССР, направленные на службу на Украину, должны вступать в ее армию. Также как и Черноморский флот. Как выразился российский чиновник, после провозглашения так называемой независимости на Украине не прозвучало ни одного слова о демократии, человеческих правах или свободах. Речь сразу же зашла о создании мощной армии. Теперь мы видим, какая «независимость» нужна Украине - подытожил мэр Санкт-Петербурга, общаясь с журналистами. В свою очередь, Собчак отметил, что власти «независимой» Украины представляют собой симбиоз бывшей партийной номенклатуры КПСС и националистов, которые очень быстро нашли общий язык. Таким образом, по мнению российского политика, Украина, если ей удастся выстроить мощную армию, будет представлять опасность для всего мира. Напомним, что вышеупомянутое мнение Анатолий Собчак высказал еще в 1992 году. Тогда этим словам не придали большого значения ни у нас в стране, ни в мире. При этом уже через 21 год власть на Украине захватили националисты, а еще через 9 лет российское военно-политическое руководство было вынуждено начать СВО, встав на защиту русскоязычного населения на Донбассе. Сегодня, благодаря поддержке киевских властей Западом, текущий конфликт рискует выйти за пределы Украины, что может грозить всему человечеству. Именно об этом 32 года назад и говорил Анатолий Собчак, к которому можно относиться по-разному как к политику, но в этом случае с ним трудно не согласиться. https://www.youtube.com/watch?v=1WMq-8bsuro