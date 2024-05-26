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Шарль Леклер: «В последних гонках у нас были хорошие старты. Главное – не делать ничего безумного»

Леклер рассказал о настрое перед стартом Гран-при Монако. Пилот «Феррари» отметил, что постарается сохранить лидерство на старте, а потом уверенно провести гонку, чтобы впервые выиграть свой домашний этап.

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