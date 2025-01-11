В Госдуме заявили, что вся Прибалтика должна принадлежать России

Депутат ответил на заявления президента Литвы Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") заявил, что вся Прибалтика должна принадлежать России, если пересматривать итоги Второй мировой войны, руководствуясь логикой президента Литвы Гитанаса Науседы.