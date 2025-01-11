Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Запретить зимой горку - аусгешлоссен.  Но что нельзя запретить, то следует возглавить. Из того же убранного снега, ск...Барнаульцы пожало...
  • Галина Друзина
    Больше половины своруют, как пить дать.На проект "Модерн...
  • Леонид
    Какой процент невиновных в эти сети попадет?Сотрудники МВД по...

В Госдуме заявили, что вся Прибалтика должна принадлежать России

В Госдуме заявили, что вся Прибалтика должна принадлежать России

Депутат ответил на заявления президента Литвы Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") заявил, что вся Прибалтика должна принадлежать России, если пересматривать итоги Второй мировой войны, руководствуясь логикой президента Литвы Гитанаса Науседы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх