«Мамина подруга настраивает ее против меня и детей, а мама как под гипнозом, только кивает и улыбается!» – жалуется Мария— С этой Раисой Сергеевной мама в больнице лежала почти три года назад, – рассказывает тридцатитрехлетняя Мария.