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ТАСС

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Двух жительниц Крыма задержали за работу на спецслужбы Украины

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. ФСБ задержала в Крыму двух женщин, работавших на украинские спецслужбы, одна из них оказалась соучастницей подрыва автомобиля военнослужащего в Севастополе в 2024 году, вторая собирала сведения об инфраструктуре ТЭК и военных объектах.

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